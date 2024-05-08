На тобольском медколледже установили доски в память о санинструкторе Чепайкине и фельдшере Ширинкине

В Тобольске выпускникам медицинского колледжа имени Володи Солдатова открыли мемориальные доски Роману Чепайкину и Артёму Ширинкину, погибшим в зоне специальной военной операции.

"Установление и открытие мемориальных досок — это наш скромный способ сохранить и увековечить память о подвиге ребят, отдать им дань уважения, передать будущим поколениям историю нашей страны", - поделился глава Тобольска Максим Афанасьев.

Чепайкин Роман Олегович после окончания медицинского колледжа в июле 2020 года был призван в армию. Служил в г. Бологое Тверской области в ракетных войсках в звании - ефрейтор. С июля 2021 года по январь 2022 года работал в Радужнинской городской больнице в приемном покое медицинским братом. С 28 сентября 2022 года призван по мобилизации на специальную военную операцию. Выполнял боевые задачи в должности санитарного инструктора разведывательной роты мотострелкового отделения полка. Награжден орденом Мужества, медалью " За службу в военной разведке".

Ширинкин Артем Александрович в 2009 году поступил на специальность "Лечебное дело". После выпуска в 2014 году работал в Областной больнице №9 Вагая фельдшером и на станции скорой помощи в Тюмень. С 2017 года работал медицинским представителем в фармацевтической компании. С 29 сентября 2022 года призван по мобилизации на специальную военную операцию. Выполнял обязанности военного фельдшера в районах боевых действий. Награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия", медалью "За спасение погибавших".