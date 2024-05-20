В Тюмени пройдет "Зеленый Марафон"

1 июня, в День защиты детей, профессиональные легкоатлеты и любители бега выйдут на старт Зеленого Марафона в Тюмени и еще в 60 городах нашей страны.

Это спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи. Дата — День защиты детей — выбрана не случайно. Все средства, собранные в рамках регистрации участников "Зеленого Марафона", будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями.

Участники 14+ смогут пробежать массовый забег на 4,2 км. Аналогичная протяженность для любителей скандинавской ходьбы. Детям подготовили дистанцию 420 метров. Для гостей городского праздника в честь Дня защиты детей и Зеленого Марафона будут организованы развлекательные и спортивные активности, концертная программа, конкурсы, розыгрыши, благотворительные акции и многое другое.

Для участия нужно заявиться на сайте Зеленого Марафона, выбрать город Тюмень; - выбрать желаемую дистанцию забега. Каждый участник Зеленого Марафона получит медаль. Старт марафона в 9 часов утра 1 июня 2024 г. на площади у Конторы Пароходства.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.