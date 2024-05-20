Какие дачные работы нужно провести в июне

Какие растения следует сажать в июне, рассказала дачница с 30-летним стажем Елена Назарова.

В начале лета можно посеять столовую свеклу. Июнь – отличный месяц для посадки этого овоща. Однако стоит помнить, что сеять культуру не нужно при температуре выше 24-26 градусов. Это приведет к ухудшению всхожести. Перед посадкой необходимо тщательно перекопать землю, чтобы удалить все растительные остатки прошлого сезона.

– Лучше всего внести в почву удобрения.

Замочить семена свеклы можно в слабом растворе марганцовки для обеззараживания. Также есть смысл использовать специальные средства. Например, Фитоспорин. Если вы не сторонник обработки препаратами, замочите семечки в воде. Это ускорит прорастание.

Высаживать свеклу лучше в начале или середине июня. В случае, если посадить ее позднее, овощи могут не успеть прорасти.

Репу можно высеивать до середины июня. Но есть важный момент – надо выбрать подходящий сорт. Ранние созревают в среднем за 50 дней, средние – за 70-80, а поздние – более чем за три месяца.

– Считается так: если посеять репу в июне, зимой будет чем полакомиться. Я обычно предпочитаю ранний сорт - White Forcing. Эти семена радуют некрупными корнеплодами уже к 6-8-й неделе, – поделилась Елена Назарова.

Почву на грядке нужно хорошо перекопать и внести удобрения: 2 килограмма перегноя или компоста на 1 квадратный метр. Древесную золу стоит внести в грунт, если почва на участке кислая. 100-150 граммов на 1 квадратный метр достаточно, сообщает Тюменская область сегодня.