В Тюмени зарыбили Цыганское озеро

В Цыганское озеро (оз. Тихое) в Тюмени в среду запустили 200 кг живой рыбы, это заключительный этап ревитализации водного объекта, сообщил исполнительный директор компании "Брусника" Виктор Корчагин.
Благодаря компании осенью облик озера преобразился - здесь появились мостики, прогулочные зоны, ландшафтное озеленение. Запуск в водоем карпа, толстолобика и белого амура поможет поддерживать существующую экосистему. Также в этом сезоне запланированы последние посадки.
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