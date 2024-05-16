В Тюмени зарыбили Цыганское озеро

15:02 16 мая 2024
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В Цыганское озеро (оз. Тихое) в Тюмени в среду  запустили 200 кг живой рыбы, это заключительный этап ревитализации водного объекта, сообщил исполнительный директор компании "Брусника" Виктор Корчагин.

Благодаря компании осенью облик озера преобразился  - здесь появились мостики, прогулочные зоны, ландшафтное озеленение. Запуск в водоем карпа, толстолобика и белого амура поможет поддерживать существующую экосистему. Также в этом сезоне запланированы последние посадки.

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