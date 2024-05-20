Как защитить растения от заморозков, рассказали тюменцам

18:28 19 мая 2024
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Какие же культуры можно уже высевать сейчас, а какие в более позднее время, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

В открытый грунт сеем холодостойкие культуры: морковь, редис, петрушку, салаты, укроп, лук севок, яровой чеснок. Свеклу можно посеять на рассаду в контейнер и поставить в теплицу, ведь она хорошо переносит пересадку. В теплицах почва прогрелась до 15 градусов, можно высаживать томаты. Перцы - немного попозже т.к. им нужен более теплый грунт.

В теплицах обязательно устанавливаем дуги и в ночное время укрываем наши растения нетканым материалом. Между растениями можно положить 5 литровые бутылки с водой, чтобы нагреваясь в дневное время, они отдавали тепло ночью. Своего рода аккумуляторы тепла.
Огурцы сеем только в теплые гряды или высаживаем в индивидуальные стаканы на рассаду дома. Точно также можно посадить на рассаду кабачки и тыквы. Капусту высеваем в пластиковые ящики из-под фруктов, в них грунт быстрее прогревается, и всходы появляются дружно.

Перед заморозками растения обильно поливают и опрыскивают водой. Испаряясь, вода создает туман и повышает температуру воздуха вокруг растений.

Если растения побило заморозком, не спешите его выбрасывать, попробуйте провести опрыскивание растений препаратом Эпин или Циркон. Они действует, как антистресс и реаниматор, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
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