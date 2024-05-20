Древнее сибирское море изобразят тюменские художники

С 18 июня по 14 августа в тюменском "Космосе" пройдет уличная выставка, посвященная локальной идентичности Тюменской области. Стать автором и создать работу могут все желающие. Регистрация художников проходит в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во Вконтакте. Подать заявку на участие можно до 20 мая.

Историю подземных вод и термальных источников региона авторы изобразят в виде арт-проектов. Первый объект установят в мультицентре "Моя территория" на улице Ванцетти, 1. Работу "Древнее море" создала художница Алевтина Юрчак. На ней изображены останки ископаемых древних морских животных. Посмотреть арт-объект можно с 20 мая. Основную часть выставки разместят на прилегающей территории театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165А) 18 июня ,сообщает Мой-портал.ру.

"Древнее сибирское море существовало на самом деле. Это "предок" термальных источников и нефти, которыми гордится Тюменская область. Нам интересно исследовать то, как оно повлияло на идентичность региона. Наша выставка "А море внутри" — возможность поразмышлять об этом через художественные образы", — поделилась Маша Хайбуллина, руководитель художественного отдела "Космоса".