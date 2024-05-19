ФК "Тюмень" сыграет с "КАМАЗом" в понедельник

ФК "Тюмень" завершает первый после возвращения сезон в Мелбет-Первой лиге. В понедельник, 20 мая, клуб проведет последний домашний поединок.

В 33-м туре соперником выступит "КАМАЗ" из города Набережные Челны. Команды уже встречались на выезде в пятом туре, в августе. Клуб из Татарстана тогда одержал победу с минимальным отрывом — 2:1. Разумеется, на своем поле тюменцы захотят взять реванш, сообщает Вслух.ру.



Домашний поединок начнется в 19 часов на стадионе "Геолог". Команде, которая не столь успешно выступает после зимнего перерыва, потребуется поддержка болельщиков.

Последний матч сезона "Тюмень" проведет на выезде с "Енисеем". На своем поле, в июле, наша команда обыграла соперника со счетом 1:0. 25 мая игра состоится в Красноярске.