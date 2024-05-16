В Тюмени определили семь победителей областного конкурса "Сердце отдаю детям"

Очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" провели в "Пионере" 15 мая, победителей и призеров определили в семи номинациях.

Целью конкурса является повышение значимости и престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования детей, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций, которые они представляют. В этом году в заочном этапе участвовали 39 педагогов из 18 муниципалитетов, 21 вышли в финал.

По итогам всех испытаний первые первые места заняли Сергей Кучевасов, инструктор-методист филиала "Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" в Тюменской области; Людмила Шабанова, педаго нижнетавдинского Центра дополнительного образования"; Юрий Бабышев, педагог Дома детского творчества Тобольска; Наталья Шмидт, педагог заводоуковского Центра развития детей и молодёжи; Наталья Медведерова, педагог аромашевского Дома детского творчества; Анастасия Сиваченко, тренер-преподаватель Спортшколы №2 Тобольска; Маргарита Кончакова, педагог Дворца творчества и спорта "Пионер".

Все победители регионального этапа получили право представлять Тюменскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в Уфе. Призеры могут принять участие во Всероссийском конкурсе в качестве самовыдвиженцев.

"Приз зрительских симпатий" был вручен автору лучшей визитной карточки, набравшей 1329 голосов. По итогам общественного голосования им стала тренер-преподаватель спортшколы №2 Тобольск Анастасия Сиваченко.

За всю историю конкурса 40 педагогов приняли участие во всероссийском этапе конкурса, 14 из них стали финалистами, призёрами и победителями всероссийского конкурса.