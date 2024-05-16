Записаться на соревнования теперь можно на Госуслугах

Узнать о спортивных мероприятиях и зарегистрироваться для участия тюменцы могут на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Навигаторе дополнительного образования Тюменской области.

Записаться на такие массовые физкультурные мероприятия, как "Российский Азимут", "День велосипедиста", "День ходьбы", "Арена Марафон", "Кросс нации" и "Лыжня России", можно в разделе "Спортивные мероприятия" на госуслугах. На странице указана информация об участниках, датах и местах проведения, а также об условиях участия.

Узнать информацию о региональных спортивных мероприятиях и записаться для участия можно на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области в разделе "Мероприятия". Поиск с множеством фильтров поможет быстро найти подходящее мероприятие. В карточке мероприятия есть вся необходимая информация о нем, в разделе Карта можно увидеть места проведения.

Записаться на спортивные мероприятия можно только с подтвержденной учетной записью на ЕПГУ. Сделать это можно в МФЦ, через банк, Почту России или получить усиленную квалифицированную электронную подпись.