До 100 тысяч рублей на реализацию проекта может получить тюменская молодежь

Начался прием заявок на участие в конкурсе молодежных инициатив "Моя идея". Участники пройдут образовательные интенсивы и мастер-классы, проработают паспорт проекта и представят свои идеи экспертам. Победители получат финансовую и ресурсную поддержку на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 6 мая.

Присоединиться могут жители Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет, не имеющие большого опыта в сфере социального проектирования. Представить свой проект можно в одном из 11 направлений: добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, а также творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность и других, сообщает Мой-портал.ру.

22 апреля стартовала обязательная образовательная программа в онлайн-формате. С помощью обучающих интенсивов участники проработают паспорт проекта под руководством экспертов.

26 апреля и 2 мая пройдут питчинги "Прожарка идеи". Молодые люди презентуют свои идеи перед экспертами и получат обратную связь.

3 мая в онлайн-формате состоится питчинг на получение писем поддержки.

13 мая в Тобольске и Ишиме в формате офлайн пройдет мастер-класс по публичной защите проекта.

Со 2 по 15 мая участники смогут задать любые интересующие вопросы по своему проекту на индивидуальных консультациях с экспертами.

15 мая до 17:00 им необходимо подать готовый паспорт проекта на участие в конкурсе.

18 мая состоится очная защита проектов и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме.



Подать заявку на образовательную программу можно до 6 мая. Ссылку на форму для регистрации можно найти в группе мультицентра "Моя территория" Тюмень во "ВКонтакте".