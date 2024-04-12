Волонтеры МГЕР отправляются в Ишим для помощи в борьбе с паводком

13:00 12 апреля 2024
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Молодогвардейцы в эту субботу отправляются в Ишим на помощь местным жителям. Они будут помогать в создании временной дамбы и информирование населения. В случае подтопления будут помогать в эвакуации жителей, а также работать в ПВР. 

Перед поездкой в Штабе общественной поддержки для волонтеров провели  инструктаж от Центра военно-спортивной подготовки "Воин" по оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Инструкторы подробно рассказали о методах оказания первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях, которые могут возникнуть во время стихийных бедствий.

Волонтеры уже имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях , оказывая помощь при тушении пожаров в Тюменской области и участвуя в гуманитарных миссиях в новых регионах.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев:

Наша задача – не только помочь жителям Ишима не допустить подтопления домов, но и обеспечить безопасность. Сейчас наши волонтеры работают в Казанском районе и Ялуторовске, Тобольске там у нас находятся местные отделения "Молодой Гвардии.

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