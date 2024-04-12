Волонтеры МГЕР отправляются в Ишим для помощи в борьбе с паводком

Молодогвардейцы в эту субботу отправляются в Ишим на помощь местным жителям. Они будут помогать в создании временной дамбы и информирование населения. В случае подтопления будут помогать в эвакуации жителей, а также работать в ПВР.

Перед поездкой в Штабе общественной поддержки для волонтеров провели инструктаж от Центра военно-спортивной подготовки "Воин" по оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Инструкторы подробно рассказали о методах оказания первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях, которые могут возникнуть во время стихийных бедствий.

Волонтеры уже имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях , оказывая помощь при тушении пожаров в Тюменской области и участвуя в гуманитарных миссиях в новых регионах.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев: