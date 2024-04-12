Ишим зальет мосты и поля у Ильинки в Казанском районе до 17 апреля

11:13 12 апреля 2024
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Продолжение: Волонтеры МГЕР отправляются в Ишим для помощи в борьбе с паводком

Штормовое предупреждение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий, сообщает информцентр правительства.

Ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель.

В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла.

Теги: паводок
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