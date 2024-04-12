Кухарук проинспектировал дамбы города Тюмени

В рамках командно-штабных учений, что прошли сегодня на территории областного центра, глава Тюмени Руслан Кухарук посетил водозаградительные дамбы Ленинского административного округа. По легенде, в этом районе существовала вероятность подтопления территории.

Руководитель управы Ленинского округа Александр Ильин рассказал о заблаговременных мероприятиях по предотвращению гидродинамических аварий и снижению вероятности их возникновения.

Возведенная еще в советское время (в 50-60-е годы прошлого века) дамба была выполнена из суглинка и со временем перестала отвечать предъявляемым требованиям. В прошлом году в целях повышения уровня безопасности были выполнены мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений.

Один из участков располагается в районе улицы 4-ой Элеваторной, 10. "Здесь проводились работы по доведению тела дамбы до незатопляемых планировочных отметок — в пределах 10 метров. Проведено укрепление откосов бутовым камнем. В целях обслуживания гидротехнического сооружения выполнен технический проезд. В районе, где располагается линия электропередачи, установлена бетонная монолитная стена. Все мероприятия, предусмотренные проектной документацией, выполнены", – отметил Александр Ильин.

На участке дамбы в районе улицы Судостроителей, 1а, также произведен большой объем работ. Помимо возведения тела дамбы, осуществлен перенос инженерных коммуникаций: двух линий электропередачи, линии газопровода. Все эти работы выполнены в подземном исполнении, что требовало более тщательной и детальной проработки. На объекте возведен пешеходный мостик, смонтировано наружное освещение. У концевого сброса, что расположен ближе к реке Туре, до реконструкции дамбы отсутствовала подпорная стена. Сейчас же она на месте и может выдержать самую серьезную нагрузку. Общая протяженность реконструированных гидротехнических сооружений превысила 2,9 км.

Резюмируя, Кухарук отметил, что все дамбы в городе соответствуют техническим регламентам: