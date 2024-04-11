В Тюменской области для защиты от паводка будут использовать водоналивные дамбы

08:27 11 апреля 2024
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Продолжение: В семи сельских поселениях Ишимского района готовятся к борьбе с паводком

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Тюмень  4 километра быстровозводимых дамб для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья. Поручение было дано главой МЧС России Александром Куренковым.

Дамбы используются для недопущения подтопления территорий. Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов.

Теги: МЧС , паводок
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