В Аромашевском районе подтоплено 4 низководных моста

12:15 10 апреля 2024
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Четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления, они находятся на  подъездах  деревням Кармацкая, Валгина, Русакова Новоуфимская.

По словам главы Аромашевского района Игоря Власова, во всех населенных пунктах имеются объездные пути: д. Валгина и Русаковское сельское поселение — через д. Николаевка, д. Новоуфимская — через д. Ольгино, д. Ангарка, д. Кармацкая — через д. Большескаредная. Ситуация находится под контролем.

Глава района провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. О предварительно проделанной работе по жизнеобеспечению отрезанных водой территорий доложили руководители муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области, ГОиЧС, главы сельских поселений.

Теги: мосты , паводок
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