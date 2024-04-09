В Тюменской области объявлен набор добровольцев для работы в зоне паводка

Опорный центр добровольчества в ЧС Тюменской области и областной главк МЧС России собирают добровольцев, готовых оказать помощь населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
"У тебя есть личное плавательное средство, и ты проживаешь в населенном пункте, расположенном вдоль русла рек Ишим или Тобол? Звони по телефону 8 (3452) 590-549", - призывают сотрудники МЧС.
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