Житель Омска из-за ссоры с подругой открыл стрельбу в одном из дворов Тюмени

В ночь на 13 мая мужчина, находясь в жилом квартале "Новопатрушева", совершил несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего скрылся на белой машине, как позже удалось выяснить, причиной стрельбы стала ссора с подругой.
Видеозапись инцидента сотрудники тюменской полиции в выявили при мониторинге интернета. По составленной ориентировке автомобиль остановили, за рулем которого находился 21-летний житель Омска. Прав на управление транспортом у него нет, в отделе полиции задержанный рассказал, что накануне происшествия он приехал с подругой в Тюмень на концерт. Во дворе жилого дома между ними возник словесный конфликт, в ходе которого молодой человек, не сдержав эмоций, совершил противоправные действия.
За оба правонарушения молодой человек привлечен к административной ответственности. Травматический пистолет, из которого производились выстрелы, изъят, сообщили в полиции Тюменской области.
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