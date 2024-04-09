Реки Ишим, Тобол и Иртыш в Тюменской области на постоянном мониторинге

В Тюменской области ведется постоянный мониторинг рек Ишим, Тобол и Иртыш, одновременно ведется информирование населения о гидрологической ситуации в водоемах. Спасатели совместно с органами местного самоуправления рассказывают жителям региона о действиях в случае чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.

Первый заместитель начальника областного главка, полковник внутренней службы Владимир Закутаев:

В случае реальной угрозы для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения.

Граждан просят отнестись с пониманием и сохранять спокойствие. При объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.