Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3-5 дней

11:01 10 апреля 2024
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Продолжение: Глава МЧС знакомится с готовностью Ялуторовского района к паводку на реке Тобол

Прохождение волны паводка на реках Тобол и Ишим в Тюменской области ожидается через 3-5 дней, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3-5 дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники", - указано в сообщении.

Теги: МЧС , паводок
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