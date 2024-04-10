Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3-5 дней

Прохождение волны паводка на реках Тобол и Ишим в Тюменской области ожидается через 3-5 дней, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3-5 дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники", - указано в сообщении.