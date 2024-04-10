В Тюмеской области запустили горячую линию по паводку

Горячая линия по вопросам паводка работает в Тюменской области: звонить с вопросами можно по номеру 122, из предлагаемого меню нужно выбрать цифру 3.

У операторов можно уточнить, что делать, если дом попал в объявленный район затопления, что делать при эвакуации, как себя вести в зоне затопления, как действовать после спада воды, какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков

Для тех, кто хочет стать волонтером — "телефон доверия" Управления МЧС по Тюменской области +7 (3452) 59-05-49.