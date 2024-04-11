В Тюмени постоянно мониторят ситуацию с уровнем воды в Туре

По данным Росгидромета, уровень воды в Туре на вечер 10 апреля составил 86 см - за день река прибыла на 17 см. Проводится постоянный мониторинг ситуации. Критическая отметка для Тюмени составляет 850 см, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось, что жителям Тюмени не грозит подтопление от реки Туры, тем не менее город сегодня проводит учения: "Плановая отработка действий в нештатной ситуации очень важна", — подчеркнул Кухарук.

Все задействованные в обеспечении безопасности тюменцев службы под руководством главы города отрабатывают гипотетический сценарий, что водозаградительные дамбы "не справились" с повышенным уровнем воды в Туре.

В администрации города пояснили, что такая работа проводится в Тюмени ежегодно, но в этот раз она приобрела особую актуальность, поскольку в некоторых регионах России ситуация с паводками критическая.

"Ряд территорий Тюменской области попадают под возможное затопление. Внимание к паводковой ситуации в нашем регионе пристальное. Дамбы в Тюмени имеют сертификаты безопасности и соответствуют всем необходимым требованиям", - отметил Кухарук.