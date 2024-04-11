В Ялуторовске и Казанском районе укрепляют дамбы

В Ялуторовске сотрудники и постояльцы Ялуторовского интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку. За два дня они наполнили песком около 400 мешков для укрепления гидротехнических сооружений.

В Казанском районе волонтеры подготовили более 2 тысяч мешков, специалисты ДРСУ-5 отсыпают гидротехнические сооружения в селе Казанское. Объем доставки песка будет увеличен за счет привлечения техники из других муниципалитетов области. Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения.