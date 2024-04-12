Прокуратура Тюменской области контролирует подготовку региона к паводку

Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле прохождение паводка. На местах сотрудники проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, состояние автомобильных мостов и гидротехнических сооружений.



В связи с прибытием граждан в пункт временного размещения в городе Ялуторовск прокуратурой области организована мобильная приемная.



Прокурор Исетского района осуществил выезд на автомобильные мосты, расположенные в зоне возможного подтопления.



Тобольским межрайонным прокурором и прокурором Ярковского района дана оценка готовности пунктов временного размещения граждан.



Ишимский межрайонный прокурор провел осмотр гидротехнических сооружений, обеспечивающих защиту населения от паводка в Ишимском муниципальном районе.



Прокурорами Абатского, Викуловского, Упоровского, районов, Тобольским и Ялуторовским межрайонными прокурорами приняты превентивные меры по недопущению роста цен на питьевую воду и продукты питания.



На открытую прокуратурой области "горячую линию" поступило 12 телефонных звонков по вопросам порядка эвакуации, транспортирования маломобильных граждан и размещения сельскохозяйственных животных в период паводка.