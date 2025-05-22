Голышмановское отделение "Державы" возглавила участница СВО Татьяна Жукова

Местное отделение региональной организации "Держава", объединяющей участников СВО, открылось в Голышмановском муниципальном округе. Оно стало первым, которое возглавила женщина. Татьяна Жукова отправилась на СВО вслед за сыном Славой, работала операционной медсестрой в госпиталях, не раз попадала под обстрел. Поддержка боевых товарищей и осознание того, что она спасает жизни ребят, помогли ей пережить известие о гибели сына. Через полтора года Татьяна Жукова вернулась в Голышманово и продолжает работать медсестрой.

Участников заседания приветствовал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов:

Цель организации - помогать бойцам спецоперации и их семьям, - отметил он. - Еще одно важное направление — патриотическая работа с молодежью, в том числе личные встречи со студентами и школьниками. Отделения "Державы" появятся в каждом муниципальном образовании области. Региональное отделение "Единой России" окажет поддержку объединению по всем вопросам.

Секретарь местного отделения партии, глава Голышмановского округа Александр Ледаков поблагодарил бойцов за честное выполнение своего воинского долга: "Вспомните, как фронтовики Великой Отечественной поднимали страну после войны, - обратился он к участникам заседания. - Сейчас ситуация другая, но стойкость старшего поколения остается для нас ориентиром. Вы должны активно участвовать в общественной жизни, а мы окажем вам поддержку".

Член фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Алексей Салмин акцентировал внимание на важности патриотической работы: "Сегодня подросток стоит перед нравственным выбором, и это тяжело, так как слишком велико давление. Вы же станете хорошим примером для молодежи, поможете сделать правильный выбор в жизни".

В мае 2023 года начала работу Всероссийская Ассоциация ветеранов специальной военной операции, в октябре 2024 года аналогичная общественная организация под названием "Держава" была создана в Тюменской области, ее возглавил ветеран СВО Олег Ямпольский. Он ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, летом 2023 года попал под снайперский огонь, получил тяжелое ранение и пять месяцев провел в госпитале. Сейчас он и его единомышленники помогают бойцам, вернувшимся с СВО, решить вопросы с оформлением необходимых документов, поиском работы, но главное — адаптироваться к мирной жизни.

"Важнейшая задача – создавать всевозможные условия для реабилитации, восстановления, образования, трудоустройства ребят, максимально помогать их семьям и фронту", - подчеркнул Олег Ямпольский.