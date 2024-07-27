Светлана Иванова поздравила тюменцев с Днем города

В Тюмени в субботу проходит празднование 438-летия города, официальных старт мероприятиям на площади 400-летия города дали глава муниципалитета Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

"Многое сделано, но нам с вами предстоит еще больше сделать, чтобы все то, что имеется в нашем красивом городе, сохранить и передать подрастающему поколению. Мы с вами живем здесь, мы храним нашу историю, с глубоким чувством относимся к прошлому. Мы бережно относимся к настоящему. Мы ответственно подходим к будущему. И знаем, что эти традиции, принципы и подходы будут нашей молодежью передаваться и дальше. Мы точно знаем, что наш город будет таким же красивым, таким же ярким, с такими же яркими показателями. Наша молодежь - это будущее нашей страны. Им строить будущее, им развивать нашу Тюмень. Дорогие друзья, уважаемые гости, примите от депутатов Тюменской городской думы слова поздравления. Всем нам мира, добра! Мы с вами огромная, большая, дружная семья и живем в крепком доме. С праздником!" - обратилась к тюменцам Светлана Иванова.

День города насыщен разнообразными мероприятиями, празднование проходит на пятнадцати площадках по всей Тюмени. Особенностью нынешнего дня стали сбор средств на коптеры для участников СВО, который проходит на всех площадках, и плетение маскировочных сетей - присоединиться к акции можно на площади 400-летия Тюмени.