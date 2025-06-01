В Тюменской области планируют повышать продолжительность активной жизни человека

Национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" посвятили региональный форум Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который прошел в Тюмени. Заместитель ректора Университета старшего поколения (УСП) при Союзе пенсионеров России Татьяна Драчук рассказала об успехах в продлении активной жизни людей старшего возраста.

– Если в прошлом 35–40-летние уже считались стариками и отходили от дел, то сейчас и семидесятилетний гражданин, живущий энергичной и насыщенной жизнью, приносящий пользу семье и обществу, не является редкостью. В эти дни проходят выпускные на факультете экскурсоводов нашего Университета старшего поколения, и многим выпускникам исполнилось по 60–70, – рассказала Татьяна Ивановна. Она отметила, что в обозримом будущем и 120 лет активной, здоровой жизни не будет являться пределом.

Выступление председателя АНО "Обретая крылья" Ольги Зубаревой было посвящено развитию в Тюмени гражданской науки и промежуточным итогам деятельности проекта "Волонтеры долголетия".

Гражданская наука является сравнительно новым направлением общественной активности. Она зародилась в начале девяностых годов прошлого века. Добровольцы-общественники помогают ученым накапливать и анализировать данные, касающиеся изучения различных явлений, на сбор и обработку которых у профессионалов просто не хватило бы времени и ресурсов. И сами, благодаря такому сотрудничеству, повышают свои компетенции и расширяют технические возможности для удовлетворения своей научной любознательности. "Волонтеры долголетия" – один из первых тюменских проектов подобного рода.

В России существует целый ряд фондов, движений и исследовательских центров, непосредственно занимающихся вопросами продления жизни. Но, как правило, это узкие группы ученых и экспертов в своих областях. "Волонтеры долголетия" же видят свое предназначение в привлечении и вовлечении в работу максимального количества людей.

Перед открытием проекта его создатели провели подробные консультации с областным геронтологическим центром, Тюменским медицинским колледжем и целым рядом экспертов федерального и мирового уровня, - сообщает Тюменская область сегодня.

– В ходе проекта нами создан обучающий фильм и опубликовано более ста материалов в средствах массовой информации. К сообществу волонтеров долголетия присоединились около семисот человек. Кроме того, запущена волна новых инициатив, таких как творческий конкурс "Вместе против старения" и продвижение петиции "Россия – государство долголетия", – отметила Ольга Зубарева.