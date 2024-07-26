Где в Тюмени будут праздновать День города?

Завтра, 27 июля в Тюмени отметят 438 лет со дня основания города, гостей праздника ждут на концертах, фестивалях, театрализованных представлениях, спортивных соревнованиях.
🔹 Площадь 400-летия Тюмени, 12:00
Праздничная программа "Город сердцу дорог". Концерт и интерактивные площадки. В 20:00 выступление группы Uma2rman.
🔹 Парк Заречный, 12:00-19:00
Национальный татарский праздник "Сабантуй": концерт, мастер-классы, национальные игры, спортивные состязания.
🔹 Гилевская роща, 12:00-17:00
Праздник колокольного звона.
🔹 Тюменский технопарк, 10:00
Парад красных машин. Более 150 автомобилей и мотоциклов проедут вдоль главных праздничных площадок.
🔹 Набережная реки Туры, 12:00
Фестиваль уличной культуры "Уличная классика", спортивный фестиваль "Тюмень сильная", шоу-фестиваль "МОРЕmore".
🔹 Центральная площадь, 12:00-16:00
Фестиваль "Танцующий город".
🔹 Площадь у Конторы пароходства
Фестиваль традиционной кубинской музыки и танца "Чака-чака" (11:00-21:00), фестиваль "Вкусная Тюмень" (10:00-22:00).
🔹 Площадка перед театральным центром "Космос", 15:30
Выступления лучших любительских театров Тюмени, театральное шествие, представление театра огня "Гелиос".
Полная программа праздника — на сайте тюмень438.рф.
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