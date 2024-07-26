В Тюмени в столкновении автомобиля с маршруткой один человек погиб и пять пострадали

Фото - ГАИ ТО

"Киа Рио" и маршрутный автобус № 65 столкнулись на улице Тимуровцев, 1. Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Пострадали 37-летний водитель "маршрутки" и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель "Киа" погиб, сообщает ГАИ.

Отмечается, что в автобусе находилось девять человек. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают следователи.

В администрации Тюмени уточнили, что по предварительным данным у водителя легкового автомобиля случился сердечный приступ. Во время столкновения в общественном транспорте пострадали 4 человека, все они обратились за медицинской помощью.