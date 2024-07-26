В Тюменской области за полгода выявили 37 фальшивых банкнот

Фото Отделения Банка России по Тюменской области

В I полугодии 2024 года на территории Тюменской области, Югры и Ямала банки изъяли из оборота 37 фальшивых банкнот на сумму 128 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты самого крупного номинала – 5000 рублей – 23 штуки или более 60% всех подделок. На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей – 27% от общего количества. Больше всего фальшивок обнаружено на юге Тюменской области – 20 штук, в Югре изъяли 13 штук, на Ямале четыре штуки.

Специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф некоторых элементов. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова:

В апреле текущего года Банк России вновь стал проводить обучение кассовых работников торговых организаций по вопросам определения подлинности и платежеспособности находящихся в обращении банкнот. Кассиры смогут также получить актуальную информацию о модернизированных банкнотах номиналами 100 и 5000 рублей, которые были выпущены в обращение в 2022 и 2023 годах, их защитных признаках и способах проверки. Это особенно важно, так как зачастую не все знают обновленные банкноты, и даже кассиры торговых центров сомневаются и не всегда принимают их от покупателей.

Информацию о признаках подлинности можно найти на сайте регулятора или в мобильном приложении "Банкноты Банка России".