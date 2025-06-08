Выявлению заболеваний на ранних стадиях уделяют внимание тобольские врачи

Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний тобольской Областной больницы №3 Полина Клюсова помогает в выявлении не только заболеваний гинекологического профиля. Вот один из случаев. Женщина средних лет обратилась с жалобой на уплотнение в области шеи. При пальпации образование оказалось крупным, неподвижным, с нечеткими и неровными краями. Полина заподозрила проблему лимфатического узла и направила пациентку к онкологу в тот же день.

Дальнейшее обследование показало рак языка с метастазами в лимфатические узлы. Диагноз был подтвержден гистологией, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

"В ротовой полости нередко возникают новообразования, поэтому важно не упустить ранние симптомы опасных заболеваний. При подозрении на рак пациенты проходят обследования в кратчайшие сроки, чтобы не допустить прогрессирования болезни, — подчеркивает акушерка.

Помимо рака языка, у женщины была выявлена и базалиома – рак кожи, часто встречающийся у пожилых людей, особенно в тех местах, которые подвергаются воздействию солнца.

Регулярные осмотры помогают выявить болезнь на ранней стадии, и чем раньше пациент получает диагностику, тем больше шансов на успешное лечение, — напоминает специалист.