"Улов" мошенников по Тюменской области - 21,4 млн за неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 91 житель Тюменской области, общая сумма похищенного составила 21,4 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Больше всех - на 2 млн рублей - мошенники "развели" жителя Тюмени. Ему позвонили через Telegram якобы сотрудники ФСБ и предложили для предотвращения несанкционированного списания денежных средств перевести деньги на "безопасный счет" наличными через банкомат, что он и сделал. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.