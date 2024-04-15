Тура в городе Тюмени за неделю прибыла более чем на два метра

По данным гидрологического бюллетеня на утро 15 апреля, уровень воды в реке Тура в районе города Тюмени достиг 224 см (+43 см за сутки) - неделей ранее, 8 апреля, он составлял 11 см от нуля гидрологического поста.

За последние пять лет средний уровень подъема воды в реке Туре составил 513 см. Критический уровень наблюдался в 2016 году - 868 см. По данным информцентра правительства региона, паводка на реке Туре в этом году не ожидается.

Тем не менее город провел на прошлой неделе тренировку по учебной ликвидации прорыва дамбы, чтобы отработать межведомственное взаимодействие. Глава города Руслан Кухарук проинспектировал состояние городских дамб, протяженность которых превышает 32 км, отметив, что в се они имеют действующие декларации безопасности гидротехнических сооружений и разрешения на эксплуатацию.