Муниципалитеты Тюменской области продолжают укреплять дамбы

19:12 15 апреля 2024
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В районах Тюменской области продолжают укреплять гидротехнические сооружения.

В городе Ишиме идут работы на берегу реки Ишим. Задействована техника. В достатке расходные материалы: лопаты, мешки. Для защиты домов и построек привлечены добровольцы.

В селе Викулово продолжается земляные работы по повышению уровня гребня и укреплению дамб, которые должны стать препятствием в случае угрозы подтопления. Задействовано 11 единиц спецтехники.

В селе Памятное Ялуторовского района местные жители, в том числе сотрудники предприятия "Строй Проект", наполняют мешки с песком. Всего планируется подготовить 1000 мешков. В случае угрозы подтопления их вместе с полиэтиленовой пленкой уложат на укрепленную земляную насыпь вдоль дороги Ялуторовск-Сосновка. Вчера на этом участке завершили работы по устройству земляного вала.

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