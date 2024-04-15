Моор продолжает инспектировать готовность муниципалитетов к паводку на реке Ишим

В воскресенье губернатор Тюменской области осмотрел дамбы, ПВР и пообщался с населением в Казанском районе, посетил Ишим, где решено взрывать лед на реке, в понедельник продолжил работу в Абатском районе.

"Провёл оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить ответственных, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнётся подъём воды", - сообщил Моор.

Для оперативности принятия решений в муниципалитетах, где протекает река Ишим, работают заместители губернатора Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском, Ялуторовском районах и городе Ялуторовске – директор Главного управления строительства региона Павел Перевалов.