В Упоровском районе началась эвакуация жителей сел из-за угрозы паводка

Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля.
Угрозе подтопления подвержены села Упорово (ряд улиц), Коркино (ряд улиц), Бызово (ряд улиц), Николаевка (ул. Северная, 11 и 11а), деревни Черная (ряд улиц), Чащина (ул. Центральная дом 38), Губина (полностью), Старая Шадрина (ул. Береговая, хозяйственные постройки).
Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения.
Решение принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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