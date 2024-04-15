Река Ишим на территории Казанского района вышла на пойму, в райцентре идет эвакуация

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления, сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Чейметов.

Фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 (Викулово) до 54 (город Ишим) см, в Тоболе — понизился от 5 до 22 см, что обусловлено прохождением ледохода.

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