Река Ишим на территории Казанского района вышла на пойму, в райцентре идет эвакуация

14:49 15 апреля 2024
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Продолжение: В Упоровском районе началась эвакуация жителей сел из-за угрозы паводка

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления, сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Чейметов.

Фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 (Викулово) до 54 (город Ишим) см, в Тоболе — понизился от 5 до 22 см, что обусловлено прохождением ледохода.

Горячая линия по вопросам паводка — по номеру 122 (кнопка 3). Время работы с 7:30 до 20:00 без выходных.

Теги: паводок , эвакуация
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