Жителей Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон подтопления

Жители Ишима в 6:00 получили СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъём воды.

Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развёрнуты пункты временного размещения, отмечают в администрации города.