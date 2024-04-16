Жителей Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон подтопления

08:39 16 апреля 2024
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Продолжение: Уровень воды в реке Ишим у города Ишима может достигнуть 11,7 метра

Жители Ишима в 6:00 получили СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъём воды.

Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развёрнуты пункты временного размещения, отмечают в администрации города. 

Теги: Ишим , паводок , эвакуация
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