Жителей Ишима призывают срочно эвакуироваться из зон подтопления

Жители Ишима в 6:00 получили СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъём воды.
Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развёрнуты пункты временного размещения, отмечают в администрации города.
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