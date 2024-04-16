В Ишиме и селе Абатском усилили хлорирование воды

Ресурсоснабжающая организация в городе Ишиме ввела режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях. Также дополнительное обеззараживание методом хлорирования введено на канализационных очистных сооружениях города Ишима и села Абатское, сообщает регуправление Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим показателям из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети. На 15 апреля отобрано на исследование 893 пробы, в том числе 265 проб из водоисточников (подземных и из рек Ишим и Тобол), 213 - перед поступлением в распределительные сети и 415 - из разводящей сети.

Осуществляется контроль за качеством воды из разводящей сети и организацией питания в двух действующих пунктах временного размещения в Ялуторовске и Ишимском районе.

Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.