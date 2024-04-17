В селе Казанское эвакуировано 112 человек

Уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек. На месте работают 96 специалистов и 33 единицы техники, в готовности - 3 плавсредства. сообщает МЧС РФ.

Сегодня в Казанском работали губернатор Моор и полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. Они встретились с жителями улицы Республики. По словам губернатора, люди сильно переживают - в изначальном плане эта территория не подпадала под подтопление. "Договорились сделать перед домами насыпь. Сейчас оперативно здесь отработают геодезисты. Некоторые дома обложим мешками с песком. Но, несмотря на это, жителям все равно надо эвакуироваться. Главное сейчас – жизнь и здоровье людей. Большая вода уже скоро будет здесь", - отметил Моор.