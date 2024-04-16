Тюменские волонтёры собирают гумпомощь для ПВР

14:21 16 апреля 2024
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Продолжение: Школьники Ишимского, Казанского и Упоровского районов перешли на дистант

Волонтерам регионального Штаба помощи "МЫВМЕСТЕ", участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь. 

Для обустройства жителей в ПВР (резерв) необходимы раскладушки, постельные принадлежности и белье, пледы, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей. Подробный список тут. 

Гуманитарную помощь в Тюмени принимают ежедневно с 9:00 до 19:00 по адресам: ДТиС "Пионер" (Челюскинцев, 46), 
центр "Семья" (Геологоразведчиков, 14а)
Дом Буркова (Дзержинского, 30)
КДТ Кижеватова (Мельничная, 1)
ДЮЦ "Фортуна" (Белинского, 12/7)

Справки по телефонам: 89199526414, координатор регионального Штаба "Мы вместе" Анастасия Баканова; 8 (3452) 29-03-01, региональный Штаб "Мы вместе".

Теги: волонтеры , гуманитарная помощь , паводок
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