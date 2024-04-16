Тюменские волонтёры собирают гумпомощь для ПВР

Волонтерам регионального Штаба помощи "МЫВМЕСТЕ", участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь.

Для обустройства жителей в ПВР (резерв) необходимы раскладушки, постельные принадлежности и белье, пледы, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей. Подробный список тут.

Гуманитарную помощь в Тюмени принимают ежедневно с 9:00 до 19:00 по адресам: ДТиС "Пионер" (Челюскинцев, 46),

центр "Семья" (Геологоразведчиков, 14а)

Дом Буркова (Дзержинского, 30)

КДТ Кижеватова (Мельничная, 1)

ДЮЦ "Фортуна" (Белинского, 12/7)

Справки по телефонам: 89199526414, координатор регионального Штаба "Мы вместе" Анастасия Баканова; 8 (3452) 29-03-01, региональный Штаб "Мы вместе".