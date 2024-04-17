Исетский район пришел на помощь Упоровскому району в возведении временных дамб

Жители Исетского района, коллективы сельхозпредприятий, работники социальной сферы, газораспределительной организации второй день помогают укреплять защитный земляной вал и дамбу в Упоровском районе.

"К нам в район за помощью обратились соседи из Упоровского района. Знаем, что у них сейчас непростая ситуация, связанная с защитой населенных пунктов, подверженных риску подтопления", — рассказал глава Исетского района Николай Теньковский.

По поручению Губернатора Александра Моора в Упоровском районе работает начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Он координирует работу по укреплению гидротехнического сооружения.