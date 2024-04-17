Пенсионерам в связи с паводком раньше перечислят пенсии

Зачисление пенсий на банковские карты состоится 19 апреля, сообщила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

В связи с неблагоприятными прогнозами по весеннему паводку 8 апреля на территории Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Специалисты ОСФР по Тюменской области работают в местах временного размещения и консультируют граждан по возникающим вопросам.

"Для жителей Тюменской области, которые находятся в зоне потенциального подтопления, работает телефон горячей линии Отделения СФР по Тюменской области: 8 (3452) 27-09-72. Специалисты готовы ответить на вопросы ежедневно с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00. Также принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области", — рассказала Чалкова.

Почтовики также осуществляют досрочную доставку пенсий и социальных выплат на территориях, находящихся под угрозой затопления. Жителям, которые получают выплаты через Почту России, но сейчас находятся в пунктах временного размещения, социальные выплаты будут доставлены в ближайшее время.