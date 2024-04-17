В Тюменской области подтоплено 12 низководных мостов

Подтоплено 12 низководных мостов и один временный объезд реконструируемого моста, они находятся в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Ялуторовском и Викуловском районах, сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.