В Тюменской области подтоплено 12 низководных мостов

15:30 17 апреля 2024
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Продолжение: Пенсионерам в связи с паводком раньше перечислят пенсии

Подтоплено 12 низководных мостов и один временный объезд реконструируемого моста, они находятся в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Ялуторовском и Викуловском районах, сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

 

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