В Тюмени пройдет "Музсходка"

"Музсходка", объединяющая исполнителей и коллективы из разных городов страны, пройдет в Тюмени 7 и 8 июня.

Оргкомитет мультижанрового фестиваля в 2024 году поступило 358 заявок. По словам основателя "Музсходки" Сюзанны Ивановой, более 100 из них — от рок-музыкантов.

"Треть заявок приходит по направлению "Рок-музыка". Конкуренция просто сумасшедшая. Именно поэтому, как и в прошлом году, мы приняли решение продлить работу рок-сцены на два дня", — сказала Сюзанна Иванова.

Сцена, с которой будут играть рок-музыку, будет расположена на набережной Туры. Остальные площадки фестиваля ежедневно будут менять жанр. Так, первый день на ул. Дзержинского — на персечении с ул. Володарского — будет акустическая музыка, затем поп-музыка. Ближе к ул. Первомайской установят сцену, на которой в первый день фестиваля будут исполнять хип-хоп, на второй — электронную музыку. 7 июня у ДК "Нефтяник" можно послушать исполнителей детских авторских песен. Ближе к вечеру здесь стартует блок джазовой музыки. 8 июня на этой сцене представят этно-направление.

Как и в прошлые годы, на этот раз не обойдется без приглашенных гостей. Приедет продюсер и букер фестивалей Ural Music Night. В 2023 году приезжал эксперт Максим Задворнов, который ранее был PR-менеджером Тимати. Он отметил фестиваль и, в частности, тюменскую исполнительницу хип-хопа Tixi Ti. Летом 2024 года она выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщает Тюменская линия.