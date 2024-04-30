Стало известно расписание игр ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" завершит регулярное первенство Мелбет-Первой лиги выездным матчем. Клубу остается провести шесть игр: по три дома и в гостях.

30 марта команда встретится с "Родиной" в Москве. В сентябре на стадионе "Геолог" клубы сыграли вничью – 2:2.

5 мая "Тюмень" примет самарский "Акрон", который сейчас занимает второе место в турнирной таблице. В августе наши футболисты обыграли соперника на выезде со счетом 2:1.

12 мая нашу команду ждет "Сокол" в Саратове. В ноябре в Тюмени хозяева обыграли гостей "всухую" - 2:0.

Затем последуют два последних домашних матча в сезоне. 16 марта состоится перенесенный поединок со "СКА-Хабаровском". Игра была запланирована на 23 марта, однако отменена из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Все купленные билеты будут действительны.

20 мая "Тюмень" сыграет с "КАМАЗом" из Татарстана. В августовском матче в городе Набережные Челны верх одержали хозяева – 2:1.

Завершится сезон 25 мая поединком с "Енисеем". На домашнем поле в июле "Тюмень" обыгрывала команду из Красноярска со счетом 1:0, сообщает Вслух.ру.