В тюменском "Роднике" побывали представители Ямала

22 апреля состоялся рабочий визит руководителей центров социального обслуживания ЯНАО в реабилитационный центр "Родник". Темой встречи стал

Пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью стал поводом для рабочего визита руководителей центров социального обслуживания ЯНАО в реабилитационный центр "Родник".

. "Родник" работает по проекту с 2022 года. За это время комплексную реабилитацию прошли 631 ребенок и сопровождающие их родители. Семьи получают здесь комплексные услуги: социально-бытовую реабилитацию, социально-педагогическую, социокультурную и др. "Мы объясняем, что у ребенка должна формироваться эффективная модель поведения соответственно возрасту", — поясняет Данил Варяев, педагог-психолог, ведущий специалист по социально-психологической реабилитации реабилитационного центра "Родник".

Пилотный проект не подразумевает медицинскую реабилитацию. Руководители центров соцобслуживания ЯНАО обсудили, как внедрить в работу учреждения услуги по пилотному проекту, а также выстроить последующую маршрутизацию семей для прохождения реабилитации, в том числе медицинской. "Участникам пилотного проекта поясняют, что можно подать заявление и получить комплекс медицинской и социальной реабилитации. У них есть возможность посетить "Родник" по программе ОМС (пройти медицинскую реабилитацию). А также на базе "Областного центра реабилитации инвалидов" получить и медицинскую, и социальную реабилитацию в формате полустационара", — прокомментировал ситуацию Евгений Горбачев, начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).