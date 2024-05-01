Литературный фестиваль состоялся в Тюменском районе

В п. Московский Тюменского района прошел II литературный фестиваль "В кругу любимых и родных" любителей русской словесности.

Фестиваль был открыт для всех желающих, независимо от возраста, места жительства и опыта письма. Заявки на участие поступили не только из Тюменского, но и Уватского, Заводоуковского и Вагайского районов.

Любовь к литературе объединила более 40 авторов, которые прислали почти 100 авторских работ – стихи и прозу. Самому младшему автору – 9 лет, а самому старшему - 80. Литературные произведения посвящены семье, самым любимым и родным людям в жизни каждого человека. На фестивале развернулись интерактивные площадки, выставки, встречи с писателями и журналистами. Желающие смогли задать вопросы экспертам, обсудить свои идеи и наработки, а также узнать о новинках литературного мира, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.