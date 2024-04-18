Участок дороги на Казахстан закрыли для проезда из-за паводка

Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть
Инспекторы ДПС обеспечивают здесь безопасность дорожного движения, информируют водителей об альтернативных путях движения.
‼️ Объезд осуществляется по автодороге Ишим - Новотравное - Коротаевка - Смирное - Чирки - Казанское, сообщают в ГИБДД Тюменской области.
Вода подошла к дорогам в сторону села Казанское. Прогноз неблагоприятный: на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется еще несколько дней.
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