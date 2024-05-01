Запись на вторую смену "Отрядов мэра" стартует в мае

В Тюмени будет открыта онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра". Как и в первую смену планируется трудоустроить 1 тыс. 950 ребят от 14 до 17 лет. Им предстоит отработать 10 рабочих дней, с 8 по 19 июля, по три часа ежедневно. При полной отработке предусмотрена зарплата 5 тыс. 019,65 рублей за смену.

"Вслух.ру" выяснил, что для трудоустройства в 2024 году предлагается порядка 50 профессий. Кроме традиционного благоустройства "муравьи" могут попробовать себя в качестве помощников библиотекаря, оператора ЭВиВМ, инспектора дорожного движения, социального работника, экскурсовода и т.д.

По результатам собеседования будут сформированы бригады артистов и журналистов. Также предварительные собеседования предусмотрены для помощников ландшафтного архитектора, культорганизатора (в школу иностранных языков), педагога-организатора, художника-мультипликатора, специалиста по связям с общественностью.

Онлайн-запись откроется в 10:00 3 мая на официальном сайте отряды-мэра.рф, сообщает Вслух.ру.