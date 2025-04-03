Тюменца будут судить за подключение к сим-картам МТС автоплатежей без ведома их владельцев

20-летний бывший сотрудник офиса продаж ПАО "МТС" стал фигурантом дела о неправомерном доступе к компьютерной информации) и легализации добытых преступным путем денежных средств, прокуратура после утверждения обвинения передала материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

"В январе 2024 года обвиняемый, являясь работником офиса продаж ПАО "МТС", имея доступ к базе данных пользователей указанного оператора связи, за денежное вознаграждение осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом информации, внося в нее изменения в виде подключения к сим-карте услуги "Автоплатеж" (сервис, позволяющий настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона с банковской карты) без фактического присутствия и согласия абонента.В результате действий обвиняемого незаконно модифицирована информация по более 250 сим-картам", - сообщили в прокуратуре.

Вознаграждение обвиняемый получал от неустановленных лиц в виде криптовалюты (USDT), которую в последующем конвертировал в рубли.